Зыкин Аристарх Петрович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Зыкин Пётр Иванович
Мать: Зыкина Антонова
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Зыкина Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Зыкин Григорий Аристархович
Мать ребёнка: Зыкина Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Аристарховна
Мать ребёнка: Зыкина Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Степанида Аристарховна
Мать ребёнка: Зыкина Гликерия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795