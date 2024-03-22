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Зыкин Аристарх Петрович

Место рождения

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Зыкин Пётр Иванович

Мать: Зыкина Антонова

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Зыкин Антон Аристархович

Мать ребёнка: Зыкина Гликерия Никифоровна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Зыкин Григорий Аристархович

Мать ребёнка: Зыкина Гликерия Никифоровна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Аристарховна

Мать ребёнка: Зыкина Гликерия Никифоровна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Степанида Аристарховна

Мать ребёнка: Зыкина Гликерия Никифоровна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкина Гликерия Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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