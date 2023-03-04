Зыкина Гликерия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Зыкин Аристарх Петрович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Зыкин Григорий Аристархович
Отец ребёнка: Зыкин Аристарх Петрович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Аристарховна
Отец ребёнка: Зыкин Аристарх Петрович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Степанида Аристарховна
Отец ребёнка: Зыкин Аристарх Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795