Зыкина Гликерия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина Гликерия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Зыкин Антон Аристархович

Отец ребёнка: Зыкин Аристарх Петрович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Зыкин Григорий Аристархович

Отец ребёнка: Зыкин Аристарх Петрович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Аристарховна

Отец ребёнка: Зыкин Аристарх Петрович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Степанида Аристарховна

Отец ребёнка: Зыкин Аристарх Петрович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Аристарх Петрович

Смерть
После 1795
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