село Ошеть, село Ошеть, Сунский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Ошеть

Сунский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Нолинский уезд
9341Ошеть (Ошетско-Монастырское), с. каз.при рч. Ошети.5437175645Церковь православная 1. Училище. Ярмарки 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Нолинский уезд, Дворищенская волость
752. Ошет, село бывшее государственное, при речке Ошете, дворов 7, жителей 43, церковь православная, школа, 3 лавки, 4 торж., базар по воскресеньям

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Сунский район
29599Ошетьсело58°01'50°03'O-39-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Сунский муниципальный район, Большевистское сельское поселение
33637428196с Ошетьсело
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