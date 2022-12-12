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Наговицын Миня Никифорович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.11.1762 ст.

Дата смерти

08.02.1829 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1762 ст.

Отец: Наговицын Никифор Михайлович

Мать: Наговицына Параскева Петровна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
15.01.1790 ст.

Жена: Наговицына Мария Лукяновна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1795

Сын: Наговицын Яков Минеевич

Мать ребёнка: Наговицына Мария Лукяновна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1800 ст.

Сын: Наговицын Софрон Минеевич

Мать ребёнка: Наговицына Мария Лукяновна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.02.1829 ст.
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