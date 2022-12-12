Наговицын Миня Никифорович
Место рождения
Дата рождения11.11.1762 ст.
Дата смерти08.02.1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1762 ст.
Бракосочетание
15.01.1790 ст.
Рождение ребёнка
?.01.1795
Мать ребёнка: Наговицына Мария Лукяновна
Рождение ребёнка
03.03.1800 ст.
Сын: Наговицын Софрон Минеевич
Мать ребёнка: Наговицына Мария Лукяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1829 ст.