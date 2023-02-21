Наговицына (Лятина) Мария Лукяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Лятина) Мария Лукяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1790 ст.

Муж: Наговицын Миня Никифорович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1795

Сын: Наговицын Яков Минеевич

Отец ребёнка: Наговицын Миня Никифорович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1800 ст.

Сын: Наговицын Софрон Минеевич

Отец ребёнка: Наговицын Миня Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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