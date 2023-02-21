Наговицына (Лятина) Мария Лукяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1790 ст.
Рождение ребёнка
?.01.1795
Отец ребёнка: Наговицын Миня Никифорович
Рождение ребёнка
03.03.1800 ст.
Сын: Наговицын Софрон Минеевич
Отец ребёнка: Наговицын Миня Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816