Наговицына (?) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (?) Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1809 ст.

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Наговицын Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
22.02.1815 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Наговицын Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Наговицына Катерина Григорьевна

Отец ребёнка: Наговицын Григорий Никифорович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Григорий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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