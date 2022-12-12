Наговицына (?) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1809 ст.
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Наговицын Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
22.02.1815 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Наговицын Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Наговицына Катерина Григорьевна
Отец ребёнка: Наговицын Григорий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834