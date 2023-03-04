Наговицын Данил Александрович
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Наговицын Александр Евдокимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1718
Сын: Наговицын Потап Данилович
Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1724
Сын: Наговицын Михаил Данилович
Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1725
Сын: Наговицын Зиновий Данилович
Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Новосёлова (Наговицына) Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Шилавева (Наговицына) Татьяна Данилова
Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Блинова (Наговицына) Дарья Данилова
Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Рудина (Наговицына) Марфа Данилова
Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова
Смерть
1759