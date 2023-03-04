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Наговицын Данил Александрович

Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1705

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Наговицын Александр Евдокимович

Мать: не указана

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1718

Сын: Наговицын Потап Данилович

Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1724

Сын: Наговицын Михаил Данилович

Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1725

Сын: Наговицын Зиновий Данилович

Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Новосёлова (Наговицына) Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Шилавева (Наговицына) Татьяна Данилова

Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Блинова (Наговицына) Дарья Данилова

Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Рудина (Наговицына) Марфа Данилова

Мать ребёнка: Наговицына (Бородина) Евдокия Трофимова

Смерть
1759

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