Наговицын Александр Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1729
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Наговицын Евдоким .
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кремлевское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1705
Сын: Наговицын Данил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Наговицын Дорофей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1729