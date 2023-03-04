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Наговицын Александр Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Наговицын Евдоким .

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Марья Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Кремлевское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1705

Сын: Наговицын Данил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1713

Сын: Наговицын Дорофей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1729

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