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Наговицын Дорофей Александрович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1713

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Наговицын Александр Евдокимович

Мать: не указана

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Кощеева Марина Дорофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Наговицын Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Дарья Дорофеева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Петрова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1752
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