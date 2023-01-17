Наговицын Дорофей Александрович
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Наговицын Александр Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Кощеева Марина Дорофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Наговицын Иван Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Дарья Дорофеева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наговицына Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1752