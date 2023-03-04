Наговицын Евдоким .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родоночальники дер. (Закусерский)
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кремлевское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1670
Сын: Наговицын Лазар Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Наговицын Александр Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно