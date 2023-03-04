Наговицын Евдоким . Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНаговицын Евдоким .

Наговицын Евдоким .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родоночальники дер. (Закусерский)

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кремлевское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1670

Сын: Наговицын Лазар Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Наговицын Александр Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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