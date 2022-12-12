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Наговицын Зиновий Данилович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1725

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Наговицын Данил Александрович

Мать: Наговицына Евдокия Трофимова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Феодора Зиновьевна

Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова

Рождение ребёнка
22.07.1752 ст.

Сын: Наговицын Фока Зиновьевич

Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова

Рождение ребёнка
04.07.1754 ст.

Сын: Наговицын Андрей Иванович

Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Настасия Зиновьевна

Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Наговицына Параскева Зиновьевна

Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова

Рождение ребёнка
31.01.1760 ст.

Сын: Наговицын Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Черемухина Параскева Зиновьевна

Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Наговицын Фома Зиновьевич

Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Соломона Потапова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1789
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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