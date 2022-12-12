Наговицын Зиновий Данилович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Феодора Зиновьевна
Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова
Рождение ребёнка
22.07.1752 ст.
Сын: Наговицын Фока Зиновьевич
Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова
Рождение ребёнка
04.07.1754 ст.
Сын: Наговицын Андрей Иванович
Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Настасия Зиновьевна
Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Наговицына Параскева Зиновьевна
Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова
Рождение ребёнка
31.01.1760 ст.
Сын: Наговицын Иван Зиновьевич
Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Черемухина Параскева Зиновьевна
Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Наговицын Фома Зиновьевич
Мать ребёнка: Наговицына Соломона Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789