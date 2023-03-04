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Наговицын Фома Зиновьевич

Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Наговицын Зиновий Данилович

Мать: Наговицына Соломона Потапова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Агрипина Семёнова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Наговицын Степан Фомин

Мать ребёнка: Наговицына Агрипина Семёнова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Наговицын Иван Фомин

Мать ребёнка: Наговицына Агрипина Семёнова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Наговицын Артём Фомин

Мать ребёнка: Наговицына Агрипина Семёнова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Наговицын Дмитрий Фомин

Мать ребёнка: Наговицына Агрипина Семёнова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Наговицына) Устина Фомина

Мать ребёнка: Наговицына Агрипина Семёнова

Место жительства
Между 1816 и 1834
переведен на выделеные земли на вновь заведенном при ключе какомто
Смерть
После 1816

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