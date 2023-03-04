Наговицын Фома Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Наговицына Агрипина Семёнова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Наговицын Иван Фомин
Мать ребёнка: Наговицына Агрипина Семёнова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Наговицына Агрипина Семёнова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Наговицына Агрипина Семёнова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Наговицына) Устина Фомина
Мать ребёнка: Наговицына Агрипина Семёнова
Место жительства
Между 1816 и 1834
переведен на выделеные земли на вновь заведенном при ключе какомто
Смерть
После 1816