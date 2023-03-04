Наговицын Иван Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Призыв на военную службу
Около 1803
Бракосочетание
24.01.1811 ст.
1811г. МК г. Нолинск НС (жених дер Закусерской крест. отрок/невеста того прихода дер. Ляпинской крест. Власса Епимаха Никулина дочь/поруч. крест. Филимон и Ерофей Блиновы, Семён Черемухин, пётр Вшивце... Показать все
Смерть
После 1795