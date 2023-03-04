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Наговицын Иван Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Наговицын Фома Зиновьевич

Мать: Наговицына Агрипина Семёнова

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Призыв на военную службу
Около 1803
Бракосочетание
24.01.1811 ст.

Жена: Наговицына (Никулина) Анна Власова

1811г. МК г. Нолинск НС (жених дер Закусерской крест. отрок/невеста того прихода дер. Ляпинской крест. Власса Епимаха Никулина дочь/поруч. крест. Филимон и Ерофей Блиновы, Семён Черемухин, пётр Вшивце... Показать все
Смерть
После 1795

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