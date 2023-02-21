Наговицына (Никулина) Анна Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиПосле 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1811 ст.
Муж: Наговицын Иван Фомин
1811г. МК г. Нолинск НС (жених дер Закусерской крест. отрок/невеста того прихода дер. Ляпинской крест. Власса Епимаха Никулина дочь/поруч. крест. Филимон и Ерофей Блиновы, Семён Черемухин, пётр Вшивце... Показать все
Смерть
После 1811
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана