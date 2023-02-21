Наговицына (Никулина) Анна Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Никулина) Анна Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

После 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1811 ст.

Муж: Наговицын Иван Фомин

1811г. МК г. Нолинск НС (жених дер Закусерской крест. отрок/невеста того прихода дер. Ляпинской крест. Власса Епимаха Никулина дочь/поруч. крест. Филимон и Ерофей Блиновы, Семён Черемухин, пётр Вшивце... Показать все
Смерть
После 1811
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

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