Наговицына Агрипина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына Агрипина Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Наговицын Степан Фомин

Отец ребёнка: Наговицын Фома Зиновьевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Наговицын Иван Фомин

Отец ребёнка: Наговицын Фома Зиновьевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Наговицын Артём Фомин

Отец ребёнка: Наговицын Фома Зиновьевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Наговицын Дмитрий Фомин

Отец ребёнка: Наговицын Фома Зиновьевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Устина Фомина

Отец ребёнка: Наговицын Фома Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Фома Зиновьевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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