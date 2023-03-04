Наговицына Агрипина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Наговицын Фома Зиновьевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Наговицын Иван Фомин
Отец ребёнка: Наговицын Фома Зиновьевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Наговицын Фома Зиновьевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Наговицын Фома Зиновьевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Устина Фомина
Отец ребёнка: Наговицын Фома Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816