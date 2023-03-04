Наговицын Дмитрий Фомин
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наговицын Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Наговицына Наталия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1820 ст.
Дочь: (Наговицына) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Наговицына Наталия Алексеева
Рождение ребёнка
21.01.1829 ст.
Сын: Наговицын Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Наговицына Наталия Алексеева
Рождение ребёнка
07.10.1832 ст.
Дочь: (Наговицына) Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Наговицына Наталия Алексеева
Смерть
После 1816