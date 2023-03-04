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Наговицын Дмитрий Фомин

Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Наговицын Фома Зиновьевич

Мать: Наговицына Агрипина Семёнова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Наговицына Наталия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Наталия Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1820 ст.

Дочь: (Наговицына) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Наговицына Наталия Алексеева

Рождение ребёнка
21.01.1829 ст.

Сын: Наговицын Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Наговицына Наталия Алексеева

Рождение ребёнка
07.10.1832 ст.

Дочь: (Наговицына) Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Наговицына Наталия Алексеева

Смерть
После 1816

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