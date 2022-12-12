Наговицына Наталия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1820 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Фомин
Рождение ребёнка
21.01.1829 ст.
Сын: Наговицын Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Фомин
Рождение ребёнка
07.10.1832 ст.
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Фомин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наговицын Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно