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Наговицына Наталия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1820 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Фомин

Рождение ребёнка
21.01.1829 ст.

Сын: Наговицын Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Фомин

Рождение ребёнка
07.10.1832 ст.

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Фомин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Фомин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Дмитрий Фомин

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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