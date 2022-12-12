Наговицына (?) Соломона Потапова
Место рожденияприг. Нолинска
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
приг. Нолинска
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Феодора Зиновьевна
Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович
Рождение ребёнка
22.07.1752 ст.
Сын: Наговицын Фока Зиновьевич
Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович
Рождение ребёнка
04.07.1754 ст.
Сын: Наговицын Андрей Иванович
Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Настасия Зиновьевна
Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Наговицына Параскева Зиновьевна
Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович
Рождение ребёнка
31.01.1760 ст.
Сын: Наговицын Иван Зиновьевич
Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Черемухина Параскева Зиновьевна
Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Наговицын Фома Зиновьевич
Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795