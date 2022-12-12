Наговицына (?) Соломона Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (?) Соломона Потапова

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Место рождения

приг. Нолинска

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

приг. Нолинска
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Феодора Зиновьевна

Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович

Рождение ребёнка
22.07.1752 ст.

Сын: Наговицын Фока Зиновьевич

Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович

Рождение ребёнка
04.07.1754 ст.

Сын: Наговицын Андрей Иванович

Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Настасия Зиновьевна

Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Наговицына Параскева Зиновьевна

Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович

Рождение ребёнка
31.01.1760 ст.

Сын: Наговицын Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Черемухина Параскева Зиновьевна

Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Наговицын Фома Зиновьевич

Отец ребёнка: Наговицын Зиновий Данилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Зиновий Данилович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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