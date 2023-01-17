Блинов Ярофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиПосле 1710 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Блинов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Блинова Авдотия
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Блинова Авдотия
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Блинова Авдотия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Авдотия
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710 ст.