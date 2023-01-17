Блинов Ярофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Ярофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

После 1710 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Блинов Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Блинов Иван Ярофеевич

Мать ребёнка: Блинова Авдотия

Рождение ребёнка
1708

Сын: Блинов Агафон Ярофеевич

Мать ребёнка: Блинова Авдотия

Рождение ребёнка
1712

Сын: Блинов Евдоким Ярофеевич

Мать ребёнка: Блинова Авдотия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Авдотия

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710 ст.
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