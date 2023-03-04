Блинов Агафон Ярофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Агафон Ярофеевич

Блинов Агафон Ярофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Блинов Ярофей Иванович

Мать: Блинова Авдотия

Рождение ребёнка
1730

Сын: Блинов Владимер Агафонов

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Горячих Анна Агафоновна

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
30.12.1735 ст.

Дочь: Мелания Агафоновна

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анисия Агафоновна

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Соломия Агафоновна

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Елизавета Агафоновна

Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Елизавета Васильева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1765
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close