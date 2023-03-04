Блинов Агафон Ярофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Блинов Ярофей Иванович
Мать: Блинова Авдотия
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Горячих Анна Агафоновна
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
30.12.1735 ст.
Дочь: Мелания Агафоновна
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анисия Агафоновна
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Соломия Агафоновна
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Елизавета Агафоновна
Мать ребёнка: Блинова Елизавета Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1765