Блинова Елизавета Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Елизавета Васильева

Блинова Елизавета Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Блинов Владимер Агафонов

Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Горячих Анна Агафоновна

Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич

Рождение ребёнка
30.12.1735 ст.

Дочь: Мелания Агафоновна

Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анисия Агафоновна

Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Соломия Агафоновна

Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Елизавета Агафоновна

Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Агафон Ярофеевич

Смерть
После 1765
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close