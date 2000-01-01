Блинова Елизавета Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Горячих Анна Агафоновна
Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич
Рождение ребёнка
30.12.1735 ст.
Дочь: Мелания Агафоновна
Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анисия Агафоновна
Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Соломия Агафоновна
Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Елизавета Агафоновна
Отец ребёнка: Блинов Агафон Ярофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765