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Блинов Владимер Агафонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Блинов Агафон Ярофеевич

Мать: Блинова Елизавета Васильева

Бракосочетание
07.02.1750 ст.

Жена: Блинова Дарья Тимофеевна

1750г. Нолинск МК (свадьба) невеста того же прихода дер. Пугинской крест. Тимофея (возможно Изместьева) дочерью ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
1753

Сын: Блинов Исак Владимирович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Тимофеевна

Смерть
1759
Рождение ребёнка
1760

Сын: Блинов Матвей Владимирович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Тимофеевна

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