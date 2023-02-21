Блинов Владимер Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Бракосочетание
07.02.1750 ст.
Жена: Блинова Дарья Тимофеевна
1750г. Нолинск МК (свадьба) невеста того же прихода дер. Пугинской крест. Тимофея (возможно Изместьева) дочерью ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Блинова Дарья Тимофеевна
Смерть
1759
Рождение ребёнка
1760
Сын: Блинов Матвей Владимирович
Мать ребёнка: Блинова Дарья Тимофеевна