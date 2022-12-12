Блинова (Изместьева) Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Изместьева) Дарья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хитринская
Бракосочетание
07.02.1750 ст.

Муж: Блинов Владимер Агафонов

1750г. Нолинск МК (свадьба) невеста того же прихода дер. Пугинской крест. Тимофея (возможно Изместьева) дочерью ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
1753

Сын: Блинов Исак Владимирович

Отец ребёнка: Блинов Владимер Агафонов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Блинов Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Блинов Владимер Агафонов

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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