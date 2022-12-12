Блинова (Изместьева) Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хитринская
Бракосочетание
07.02.1750 ст.
1750г. Нолинск МК (свадьба) невеста того же прихода дер. Пугинской крест. Тимофея (возможно Изместьева) дочерью ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Блинов Владимер Агафонов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Блинов Матвей Владимирович
Отец ребёнка: Блинов Владимер Агафонов
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791