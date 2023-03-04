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Блинов Исак Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Блинов Владимер Агафонов

Мать: Блинова (Изместьева) Дарья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анисия Андреева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Блинова) Васса Исаковна

Мать ребёнка: Блинова Анисия Андреева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Блинова) Параскева Исаковна

Мать ребёнка: Блинова Анисия Андреева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Блинов Кондрат Исакович

Мать ребёнка: Блинова Анисия Андреева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Блинова) Дарья Исаковна

Мать ребёнка: Блинова Анисия Андреева

Рождение ребёнка
?.12.1799

Сын: Блинов Пётр Исакович

Мать ребёнка: Блинова Анисия Андреева

Смерть
1806

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