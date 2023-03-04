Блинов Исак Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анисия Андреева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Блинова) Васса Исаковна
Мать ребёнка: Блинова Анисия Андреева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Блинова) Параскева Исаковна
Мать ребёнка: Блинова Анисия Андреева
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Блинова Анисия Андреева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Блинова) Дарья Исаковна
Мать ребёнка: Блинова Анисия Андреева
Рождение ребёнка
?.12.1799
Сын: Блинов Пётр Исакович
Мать ребёнка: Блинова Анисия Андреева
Смерть
1806