Блинова Анисия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Анисия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Стретенская волость д. Морозовская
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Васса Исаковна

Отец ребёнка: Блинов Исак Владимирович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Параскева Исаковна

Отец ребёнка: Блинов Исак Владимирович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Блинов Кондрат Исакович

Отец ребёнка: Блинов Исак Владимирович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Дарья Исаковна

Отец ребёнка: Блинов Исак Владимирович

Рождение ребёнка
?.12.1799

Сын: Блинов Пётр Исакович

Отец ребёнка: Блинов Исак Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Исак Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
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