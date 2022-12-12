Блинова Анисия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Стретенская волость д. Морозовская
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Васса Исаковна
Отец ребёнка: Блинов Исак Владимирович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Параскева Исаковна
Отец ребёнка: Блинов Исак Владимирович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Блинов Исак Владимирович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Дарья Исаковна
Отец ребёнка: Блинов Исак Владимирович
Рождение ребёнка
?.12.1799
Сын: Блинов Пётр Исакович
Отец ребёнка: Блинов Исак Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834