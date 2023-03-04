Блинов Матвей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Блинов Владимер Агафонов
Мать: Блинова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Блинов Терентий Матвеевич
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Захарова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Захарова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Захарова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Неонила Матвеевна
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Захарова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Фёкла Захарова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1834 ст.