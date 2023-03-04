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Блинов Матвей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Блинов Владимер Агафонов

Мать: Блинова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Блинов Терентий Матвеевич

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Захарова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Захарова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Захарова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Неонила Матвеевна

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Захарова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Блинов Харитон Матвеевич

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Фёкла Захарова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1834 ст.
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