Блинова Фёкла Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Ботылинская волость п. Гулянского
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Блинов Терентий Матвеевич
Отец ребёнка: Блинов Матвей Владимирович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Блинов Матвей Владимирович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Блинов Матвей Владимирович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Неонила Матвеевна
Отец ребёнка: Блинов Матвей Владимирович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Блинов Матвей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834