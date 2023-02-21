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Блинова Фёкла Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Ботылинская волость п. Гулянского
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Блинов Терентий Матвеевич

Отец ребёнка: Блинов Матвей Владимирович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Блинов Матвей Владимирович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Блинов Матвей Владимирович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Неонила Матвеевна

Отец ребёнка: Блинов Матвей Владимирович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Блинов Харитон Матвеевич

Отец ребёнка: Блинов Матвей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Матвей Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
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