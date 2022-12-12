Блинов Терентий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смерти27.04.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: Блинов Матвей Владимирович
Мать: Блинова Фёкла Захарова
Рождение ребёнка
12.11.1809 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Терентиева
Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова
Рождение ребёнка
18.06.1820 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова
Рождение ребёнка
23.07.1821 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрёна Терентиева
Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Мавра Филипова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.04.1863 ст.