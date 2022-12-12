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Блинов Терентий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

27.04.1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Блинов Матвей Владимирович

Мать: Блинова Фёкла Захарова

Рождение ребёнка
12.11.1809 ст.

Сын: Блинов Платон Терентивич

Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Терентиева

Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Блинов Козма Терентивич

Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова

Рождение ребёнка
1818

Сын: Блинов Кирил Терентивич

Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова

Рождение ребёнка
18.06.1820 ст.

Сын: Блинов Иоан Терентивич

Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова

Рождение ребёнка
23.07.1821 ст.

Сын: Блинов Прохор Терентивич

Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрёна Терентиева

Мать ребёнка: Блинова Мавра Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Мавра Филипова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.04.1863 ст.
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