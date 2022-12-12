Блинов Козма Терентивич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти10.02.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Блинов Терентий Матвеевич
Мать: Блинова Мавра Филипова
Бракосочетание
23.01.1839 ст.
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 24 года невеста 24 года из дер. Середораменской ум. крест Егора Иванова Топорищева ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 926
Рождение ребёнка
23.03.1839 ст.
Сын: Блинов Гаврил Козмин
Мать ребёнка: Блинова Параскева Егорова
Рождение ребёнка
19.09.1841 ст.
Дочь: Евфросинья Козмина
Мать ребёнка: Блинова Параскева Егорова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.02.1843 ст.
Причина смерти: горячка