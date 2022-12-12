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Блинов Козма Терентивич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

10.02.1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Блинов Терентий Матвеевич

Мать: Блинова Мавра Филипова

Бракосочетание
23.01.1839 ст.

Жена: Блинова Параскева Егорова

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 24 года невеста 24 года из дер. Середораменской ум. крест Егора Иванова Топорищева ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 926
Рождение ребёнка
23.03.1839 ст.

Сын: Блинов Гаврил Козмин

Мать ребёнка: Блинова Параскева Егорова

Рождение ребёнка
19.09.1841 ст.

Дочь: Евфросинья Козмина

Мать ребёнка: Блинова Параскева Егорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.02.1843 ст.
Причина смерти: горячка
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