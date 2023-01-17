Блинова Мавра Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Мавра Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

26.02.1859 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1809 ст.

Сын: Блинов Платон Терентивич

Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Терентиева

Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Блинов Козма Терентивич

Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Блинов Кирил Терентивич

Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич

Рождение ребёнка
18.06.1820 ст.

Сын: Блинов Иоан Терентивич

Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич

Рождение ребёнка
23.07.1821 ст.

Сын: Блинов Прохор Терентивич

Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрёна Терентиева

Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Терентий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.02.1859 ст.
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