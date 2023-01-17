Блинова Мавра Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти26.02.1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1809 ст.
Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Терентиева
Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
18.06.1820 ст.
Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
23.07.1821 ст.
Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрёна Терентиева
Отец ребёнка: Блинов Терентий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.02.1859 ст.