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Блинов Кирил Терентивич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

09.05.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Блинов Терентий Матвеевич

Мать: Блинова Мавра Филипова

Бракосочетание
31.01.1840 ст.

Жена: Блинова Пелагея Ефимова

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 22 года невеста 21 год незаконно рожденная города Нолинска солдата Ефимия Емельянова Коковихина дочь поручители по женеху дер. Дудинская Александр Антонов, Гурий К... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1841 ст.

Сын: Блинов Корнило Кирилович

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Ефимова

Рождение ребёнка
26.11.1844

Дочь: Варвара Кириловна

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Ефимова

Рождение ребёнка
05.07.1849 ст.

Сын: Блинов Михаил Кирилович

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Ефимова

Рождение ребёнка
01.02.1852 ст.

Сын: Блинов Семён Кирилович

Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова

Рождение ребёнка
28.01.1854 ст.

Сын: Блинов Семён Кирилович

Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова

Рождение ребёнка
27.11.1856 ст.

Дочь: Варвара Кириловна

Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова

Рождение ребёнка
06.01.1860 ст.

Дочь: Решетникова Татьяна Кириловна

Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова

Рождение ребёнка
15.03.1862 ст.

Дочь: Репина Дарья Кириловна

Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова

Рождение ребёнка
05.11.1868 ст.

Сын: Блинов Филип Кирилович

Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Сидорова

2 брак
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.05.1893 ст.
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