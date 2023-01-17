Блинов Кирил Терентивич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти09.05.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Блинов Терентий Матвеевич
Мать: Блинова Мавра Филипова
Бракосочетание
31.01.1840 ст.
Жена: Блинова Пелагея Ефимова
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 22 года невеста 21 год незаконно рожденная города Нолинска солдата Ефимия Емельянова Коковихина дочь поручители по женеху дер. Дудинская Александр Антонов, Гурий К... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1841 ст.
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
26.11.1844
Дочь: Варвара Кириловна
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
05.07.1849 ст.
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
01.02.1852 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
28.01.1854 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
27.11.1856 ст.
Дочь: Варвара Кириловна
Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
06.01.1860 ст.
Дочь: Решетникова Татьяна Кириловна
Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
15.03.1862 ст.
Дочь: Репина Дарья Кириловна
Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
05.11.1868 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна Сидорова
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.05.1893 ст.