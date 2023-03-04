Блинова Пелагея Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 22 года невеста 21 год незаконно рожденная города Нолинска солдата Ефимия Емельянова Коковихина дочь поручители по женеху дер. Дудинская Александр Антонов, Гурий К... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1841 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич
Рождение ребёнка
26.11.1844
Дочь: (Блинова) Варвара Кириловна
Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич
Рождение ребёнка
05.07.1849 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич
Смерть
До 1858