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Блинова Пелагея Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1840 ст.

Муж: Блинов Кирил Терентивич

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 22 года невеста 21 год незаконно рожденная города Нолинска солдата Ефимия Емельянова Коковихина дочь поручители по женеху дер. Дудинская Александр Антонов, Гурий К... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1841 ст.

Сын: Блинов Корнило Кирилович

Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич

Рождение ребёнка
26.11.1844

Дочь: (Блинова) Варвара Кириловна

Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич

Рождение ребёнка
05.07.1849 ст.

Сын: Блинов Михаил Кирилович

Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич

Смерть
До 1858

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