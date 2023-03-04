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Блинов Семён Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1854 ст.

Дата смерти

После 1886

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1854 ст.

Отец: Блинов Кирил Терентивич

Мать: Блинова Анна Сидорова

Бракосочетание
14.10.1879 ст.

Жена: Блинова Татьяна Сергеева

Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.

Сын: Блинов Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Сергеева

Рождение ребёнка
13.03.1886 ст.

Дочь: Александра Семёновна

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Софья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1886