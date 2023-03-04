Блинов Семён Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1854 ст.
Дата смертиПосле 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1854 ст.
Отец: Блинов Кирил Терентивич
Мать: Блинова Анна Сидорова
Бракосочетание
14.10.1879 ст.
Жена: Блинова Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.
Мать ребёнка: Блинова Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
13.03.1886 ст.
Дочь: Александра Семёновна
Мать ребёнка: Блинова Татьяна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Софья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1886