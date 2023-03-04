Блинова (Зязева) Татьяна Сергеева
Место рожденияд. Шупиновского
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Шупиновского
Бракосочетание
14.10.1879 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.
Отец ребёнка: Блинов Семён Кирилович
Рождение ребёнка
13.03.1886 ст.
Дочь: Александра Семёновна
Отец ребёнка: Блинов Семён Кирилович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно