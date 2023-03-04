Блинова (Зязева) Татьяна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Зязева) Татьяна Сергеева

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Место рождения

д. Шупиновского

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шупиновского
Бракосочетание
14.10.1879 ст.

Муж: Блинов Семён Кирилович

Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.

Сын: Блинов Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семён Кирилович

Рождение ребёнка
13.03.1886 ст.

Дочь: Александра Семёновна

Отец ребёнка: Блинов Семён Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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