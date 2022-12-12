Блинова Анна Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти23.06.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1852 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич
Рождение ребёнка
28.01.1854 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич
Рождение ребёнка
27.11.1856 ст.
Дочь: Варвара Кириловна
Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич
Рождение ребёнка
06.01.1860 ст.
Дочь: Решетникова Татьяна Кириловна
Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич
Рождение ребёнка
15.03.1862 ст.
Дочь: Репина Дарья Кириловна
Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич
Рождение ребёнка
05.11.1868 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.06.1897 ст.