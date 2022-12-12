Блинова Анна Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Анна Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

23.06.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1852 ст.

Сын: Блинов Семён Кирилович

Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич

Рождение ребёнка
28.01.1854 ст.

Сын: Блинов Семён Кирилович

Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич

Рождение ребёнка
27.11.1856 ст.

Дочь: Варвара Кириловна

Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич

Рождение ребёнка
06.01.1860 ст.

Дочь: Решетникова Татьяна Кириловна

Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич

Рождение ребёнка
15.03.1862 ст.

Дочь: Репина Дарья Кириловна

Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич

Рождение ребёнка
05.11.1868 ст.

Сын: Блинов Филип Кирилович

Отец ребёнка: Блинов Кирил Терентивич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Кирил Терентивич

2 брак
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.06.1897 ст.
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