Блинова (Топорищева) Параскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Топорищева) Параскева Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

18.08.1891 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1839 ст.

Муж: Блинов Козма Терентивич

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 24 года невеста 24 года из дер. Середораменской ум. крест Егора Иванова Топорищева ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 926
Рождение ребёнка
23.03.1839 ст.

Сын: Блинов Гаврил Козмин

Отец ребёнка: Блинов Козма Терентивич

Рождение ребёнка
19.09.1841 ст.

Дочь: Евфросинья Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Терентивич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.08.1891 ст.
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