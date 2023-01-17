Блинова (Топорищева) Параскева Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти18.08.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1839 ст.
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 24 года невеста 24 года из дер. Середораменской ум. крест Егора Иванова Топорищева ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 926
Рождение ребёнка
23.03.1839 ст.
Сын: Блинов Гаврил Козмин
Отец ребёнка: Блинов Козма Терентивич
Рождение ребёнка
19.09.1841 ст.
Дочь: Евфросинья Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Терентивич
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.08.1891 ст.