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Блинов Харитон Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Блинов Матвей Владимирович

Мать: Блинова Фёкла Захарова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Харитоновна

Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова

Рождение ребёнка
26.03.1832 ст.

Дочь: Блинова Матрёна Харитоновна

Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Кокузина Акания Харитоновна

Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова

Рождение ребёнка
20.10.1840 ст.

Сын: Блинов Козма Харитонович

Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Агафия Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1850
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