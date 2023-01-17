Блинов Харитон Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Блинов Матвей Владимирович
Мать: Блинова Фёкла Захарова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Харитоновна
Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова
Рождение ребёнка
26.03.1832 ст.
Дочь: Блинова Матрёна Харитоновна
Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Кокузина Акания Харитоновна
Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова
Рождение ребёнка
20.10.1840 ст.
Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Агафия Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1850