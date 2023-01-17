Блинов Козма Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1840 ст.
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
20.10.1840 ст.
Отец: Блинов Харитон Матвеевич
Мать: Блинова Агафия Фёдорова
Крещение
10.11.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (крешен.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 926
Бракосочетание
25.01.1863 ст.
Жена: Блинова Улита Фаддеева
Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.
Дочь: Блинова Евфросиния Козмина
Мать ребёнка: Блинова Улита Фаддеева
Рождение ребёнка
09.08.1874 ст.
Сын: Блинов Фёдор Козмин
Мать ребёнка: Блинова Улита Фаддеева
Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.
Дочь: Ирина Козмина
Мать ребёнка: Блинова Улита Фаддеева
Рождение ребёнка
28.01.1881 ст.
Дочь: Блинова Анна Козмина
Мать ребёнка: Блинова Улита Фаддеева
Рождение ребёнка
11.02.1884 ст.
Мать ребёнка: Блинова Улита Фаддеева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1884