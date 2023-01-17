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Блинов Козма Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1840 ст.

Дата смерти

После 1884

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1840 ст.

Отец: Блинов Харитон Матвеевич

Мать: Блинова Агафия Фёдорова

Крещение
10.11.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (крешен.) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 926
Бракосочетание
25.01.1863 ст.

Жена: Блинова Улита Фаддеева

Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.

Дочь: Блинова Евфросиния Козмина

Мать ребёнка: Блинова Улита Фаддеева

Рождение ребёнка
09.08.1874 ст.

Сын: Блинов Фёдор Козмин

Мать ребёнка: Блинова Улита Фаддеева

Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.

Дочь: Ирина Козмина

Мать ребёнка: Блинова Улита Фаддеева

Рождение ребёнка
28.01.1881 ст.

Дочь: Блинова Анна Козмина

Мать ребёнка: Блинова Улита Фаддеева

Рождение ребёнка
11.02.1884 ст.

Сын: Блинов Алексей Козмин

Мать ребёнка: Блинова Улита Фаддеева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1884
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