Блинова (Ширяева) Улита Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Ширяева) Улита Фаддеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоспаский приход поч. Малый ключ
Бракосочетание
25.01.1863 ст.

Муж: Блинов Козма Харитонович

Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.

Дочь: Блинова Евфросиния Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Харитонович

Рождение ребёнка
09.08.1874 ст.

Сын: Блинов Фёдор Козмин

Отец ребёнка: Блинов Козма Харитонович

Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.

Дочь: Ирина Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Харитонович

Рождение ребёнка
28.01.1881 ст.

Дочь: Блинова Анна Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Харитонович

Рождение ребёнка
11.02.1884 ст.

Сын: Блинов Алексей Козмин

Отец ребёнка: Блинов Козма Харитонович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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