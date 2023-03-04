Блинова (Ширяева) Улита Фаддеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Новоспаский приход поч. Малый ключ
Бракосочетание
25.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.
Дочь: Блинова Евфросиния Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Харитонович
Рождение ребёнка
09.08.1874 ст.
Сын: Блинов Фёдор Козмин
Отец ребёнка: Блинов Козма Харитонович
Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.
Дочь: Ирина Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Харитонович
Рождение ребёнка
28.01.1881 ст.
Дочь: Блинова Анна Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Харитонович
Рождение ребёнка
11.02.1884 ст.
Отец ребёнка: Блинов Козма Харитонович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно