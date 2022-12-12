Блинова (?) Авдотия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Блинов Ярофей Иванович
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Блинов Ярофей Иванович
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Блинов Ярофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710 ст.