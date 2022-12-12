Блинова (?) Авдотия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (?) Авдотия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Блинов Иван Ярофеевич

Отец ребёнка: Блинов Ярофей Иванович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Блинов Агафон Ярофеевич

Отец ребёнка: Блинов Ярофей Иванович

Рождение ребёнка
1712

Сын: Блинов Евдоким Ярофеевич

Отец ребёнка: Блинов Ярофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Ярофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710 ст.
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