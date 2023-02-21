Блинов Евдоким Ярофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Блинов Ярофей Иванович
Мать: Блинова Авдотия
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Татьяна Евдокимова
Мать ребёнка: Блинова Дарья
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Блинова Дарья
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Блинова Дарья
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Настасия Евдокимова
Мать ребёнка: Блинова Дарья
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрена Евдокимова
Мать ребёнка: Блинова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Дарья
Смерть
1757