Блинов Евдоким Ярофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Евдоким Ярофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Блинов Ярофей Иванович

Мать: Блинова Авдотия

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Татьяна Евдокимова

Мать ребёнка: Блинова Дарья

Рождение ребёнка
1736

Сын: Блинов Егор Евдокимович

Мать ребёнка: Блинова Дарья

Рождение ребёнка
1738

Сын: Блинов Сила Евдокимович

Мать ребёнка: Блинова Дарья

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Настасия Евдокимова

Мать ребёнка: Блинова Дарья

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрена Евдокимова

Мать ребёнка: Блинова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Дарья

Смерть
1757
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