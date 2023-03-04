Блинова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Татьяна Евдокимова
Отец ребёнка: Блинов Евдоким Ярофеевич
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Блинов Евдоким Ярофеевич
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Блинов Евдоким Ярофеевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Настасия Евдокимова
Отец ребёнка: Блинов Евдоким Ярофеевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрена Евдокимова
Отец ребёнка: Блинов Евдоким Ярофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765