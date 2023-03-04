Блинова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Татьяна Евдокимова

Отец ребёнка: Блинов Евдоким Ярофеевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Блинов Егор Евдокимович

Отец ребёнка: Блинов Евдоким Ярофеевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Блинов Сила Евдокимович

Отец ребёнка: Блинов Евдоким Ярофеевич

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Настасия Евдокимова

Отец ребёнка: Блинов Евдоким Ярофеевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрена Евдокимова

Отец ребёнка: Блинов Евдоким Ярофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Евдоким Ярофеевич

Смерть
После 1765
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