Блинов Егор Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Егор Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Блинов Евдоким Ярофеевич

Мать: Блинова Дарья

Смерть
1757
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