Блинов Сила Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Сила Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Блинов Евдоким Ярофеевич

Мать: Блинова Дарья

Рождение ребёнка
02.03.1757 ст.

Сын: Блинов Фёдор Силович

Мать ребёнка: Блинова Зиноида Васильева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ворсина Евдокия Силовна

Мать ребёнка: Блинова Зиноида Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Зиноида Васильева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1806
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