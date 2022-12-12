Блинов Сила Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Блинов Евдоким Ярофеевич
Мать: Блинова Дарья
Рождение ребёнка
02.03.1757 ст.
Сын: Блинов Фёдор Силович
Мать ребёнка: Блинова Зиноида Васильева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ворсина Евдокия Силовна
Мать ребёнка: Блинова Зиноида Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1806