Блинова (Гордиева) Зиноида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Гордиева) Зиноида Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Молотинского
Рождение ребёнка
02.03.1757 ст.

Сын: Блинов Фёдор Силович

Отец ребёнка: Блинов Сила Евдокимович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ворсина Евдокия Силовна

Отец ребёнка: Блинов Сила Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Сила Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791
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