Блинова (Гордиева) Зиноида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Молотинского
Рождение ребёнка
02.03.1757 ст.
Сын: Блинов Фёдор Силович
Отец ребёнка: Блинов Сила Евдокимович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ворсина Евдокия Силовна
Отец ребёнка: Блинов Сила Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791