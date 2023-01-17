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Блинов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1645

Дата смерти

Между 1678 и 1709

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645

Отец: Блинов Обший Дудинская

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660 ст.

Сын: Блинов Мартын Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Блинов Ярофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Блинов Власий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Блинов Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камешница, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1678 и 1709
Камешница, Сунский муниципальный район, Кировская область
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