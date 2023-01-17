Блинов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1645
Дата смертиМежду 1678 и 1709
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645
Отец: Блинов Обший Дудинская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1668
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Блинов Ефим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1678 и 1709