Блинов Обший Дудинская
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1645
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Блинов Афонасий Ярофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Блинов Матвей Власов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Сухих Ирина Матфеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Блинов Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Матвей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Павел .
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно