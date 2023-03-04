Блинов Обший Дудинская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Обший Дудинская

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1645

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Блинов Афонасий Ярофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Блинов Матвей Власов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Сухих Ирина Матфеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Блинов Парамон Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Блинов Яков Потапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Блинов Емельян Потапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Блинов Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Матвей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Павел .

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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