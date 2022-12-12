Блинов Павел .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блинов Обший Дудинская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Блинова Агрепина Иевлева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Блинова Агрепина Иевлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Агрепина Иевлева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно