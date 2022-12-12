Блинов Павел . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Павел .

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Обший Дудинская

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Блинов Захар Павлович

Мать ребёнка: Блинова Агрепина Иевлева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Блинова Агрепина Иевлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Агрепина Иевлева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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