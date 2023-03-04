Блинова Агрепина Иевлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Лузянская волость д. Сандаловская
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Блинов Павел .
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Блинов Павел .
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Павел .
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795