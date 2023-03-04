Блинова Агрепина Иевлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Агрепина Иевлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Лузянская волость д. Сандаловская
Рождение ребёнка
1758

Сын: Блинов Захар Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел .

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел .

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Павел .

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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