Сухих (Блинова) Ирина Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Блинова) Ирина Матфеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Блинов Обший Дудинская

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1778 ст.

Муж: Сухих Семён Иванович

1778 г. МК (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 35
Рождение ребёнка
13.06.1780 ст.

Дочь: Акилина Семёновна

Отец ребёнка: Сухих Семён Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сухих Семён Семёнович

Отец ребёнка: Сухих Семён Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Феодора Семёновна

Отец ребёнка: Сухих Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухих Емельян Семёнович

Отец ребёнка: Сухих Семён Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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