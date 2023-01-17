Сухих (Блинова) Ирина Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Блинов Обший Дудинская
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1778 ст.
Муж: Сухих Семён Иванович
1778 г. МК (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 35
Рождение ребёнка
13.06.1780 ст.
Дочь: Акилина Семёновна
Отец ребёнка: Сухих Семён Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Сухих Семён Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Феодора Семёновна
Отец ребёнка: Сухих Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сухих Семён Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791